Crawl | in arrivo il sequel del film horror con alligatori

(Di lunedì 12 agosto 2024) Paramount Pictures ha annunciato la realizzazione di undi– Intrappolati,del 2019 con protagonistiaffamati. Divenuto a sorpresa una delle sorprese di genere del 2019,– Intrappolati avrà un, a confermarlo un articolo del the Hollywood Reporter. La fonte ha riferito che lo studios ha messo sotto contratto Andrew Deutschman e Jason Pagan per dare vita alla sceneggiatura, che verrà poi diretta da Alexandre Aja, già regista del primo. I due sceneggiatori si sono fatti apprezzare ad Hollywood per aver scritto “Paranormal Activity: The Ghost Dimension“. Nessun dettaglio sul cast, ma è molto probabile che la Paramount possa puntare su altri nomi. In– Intrappolati il cast era formato da Kaya Scodelario e Barry Pepper. Le riprese dovrebbero partire già il prossimo autunno.