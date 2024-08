Cos’è lo stresso di rientro a scuola e perché colpisce più i genitori degli alunni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il suono della prima campanella dopo le vacanze estive non è stressante solo per i bambini, ma anche per i. Tra spese sempre più alte per il materiale scolastico e i tanti impegni dei bimbi il 60% deiaffronta questo nuovo inizio con vere e proprie crisi di pianto.