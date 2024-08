Corriere dello Sport – li aspettano Frosinone ed Empoli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-12 12:35:52 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Non solo movimenti in entrata. La Roma sfoltisce la rosa di De Rossi. Darboe giocherà nelnella prossima stagione. Il ventitreenne mediano del Gambia firmerà in giornata il contratto con cui sarà ceduto in prestito ai ciociari. La sua cessione sarà seguita da quella di Solbakken. Solbakken agli ordini di Nicola L’ala destra norvegese si trasferirà a titolo temporaneo all’. Nicola lo aspetta per inserirlo nel proprio reparto avanzato. L’accordo verrà formalizzato nelle prossime ore ma non ci sono dubbi in merito alla buona riuscita dell’operazione, che è stata definita pressoché in ogni dettaglio.