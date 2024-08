Coppa Italia serie C il Perugia chiede ed ottiene l' inversione di campo per il match con il Pineto

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 12 agosto 2024) Niente da fare, per vedere debuttare ilal Curi bisognerà attendere. La società biancorossa, a causa delle condizioni non perfette del manto erboso, è stata costretta a rire l'di: nel pomeriggio l'accordo con ilè stato raggiunto e dunque la sfida valida per