Coppa Italia secondo turno | ufficializzato l’orario di Benevento-Potenza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNessun cambio d’orario per, match valido per ildiin programma domenica 18 agosto alle 21 al “Ciro Vigorito”. L’emittente televisiva Sky che ha acquistato i diritto della manifestazione tricolore di Serie C, tra i sedici match in programma nel prossimo fine settimana ha scelto di trasmettere Avellino-Pontedera (sabato 17, ore 21) mentre il giorno successivo sarà la volta di Padova-Feralpisalò, live sempre su SkySportCalcio e NOW dalle 21. Così come è già accaduto per il primo, anche per i 16esimi sarà possibile vedere sul canale You Tube ufficiale della Serie C gli highlights di tutte le partite.