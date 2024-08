Coppa Italia 2024 2025 sedicesimi di finale | tabellone e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Entra nel vivo lae lo fa nei trentaduesimi di, con l’esordio stagionale delle prime squadre di Serie A in gara. Il Cagliari deve vedersela con la Carraese e la vincente ospiterà una tra Cremonese e Bari. Occhi puntati su Torino-Cosenza ed Empoli-Catanzaro: due confronti che definiranno il prossimo sedicesimo di. Una tra Monza e Sudtirol sarà l’avversaria di una tra Venezia e Brescia. La vincente di Frosinone-Pisa invece affronterà chi avrà la meglio nel confronto Hellas Verona-Cesena. Il Lecce ospita la sorpresa Mantova: chi vince, sfida una tra Sassuolo e Cittadella. Poi Genoa-Reggiana e Como-Sampdoria: granata e lariani proveranno ad evitare il possibile derby della Lanterna ai. Ostacolo Modena per il Napoli, che in caso di successo sfiderà la vincente di Parma-Palermo.