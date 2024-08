Civitanova 14enne violentata durante una serata | 25enne in manette

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 12 agosto 2024) Articolo pubblicato lunedì 12 Agosto 2024, 13:35 Unapassata in compagnia di una sua amica si è trasformata in una tragedia per una ragazzina di soli 14 anni,da un ragazzo di 25 anni, che ha approfittato della sua ingenuità. La vittima si trovava in un locale sul lungomare diMarche, in L'articolounainproviene da Il Difforme.