Città Alta 23enne in bici investita lungo le Mura | due giovani in ospedale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bergamo. Una ragazza di 23 anni si trova in gravi condizioni dopo essere statainda una moto nella prima serata di oggi (lunedì 12 agosto) sulledi. L’allarme poco prima delle 19,45, all’altezza della fermata Atb “Delle– Osmano”. Frammentarie le prime informazioni sull’incidente: accompagnata da un amico pare che la giovane stesse scendendo in sella alla suaclettaviale dellequando si sarebbe spostata verso il centro della strada segnalando la volontà di svoltare in una strada alla sua sinistra alzando il braccio. Dalla sua stessa direzione proveniva una motocicletta Ktm guidata da un ragazzo di 20 anni, che non sarebbe riuscito ad evitare lo schianto. Le condizioni dellasarebbero gravi – la giovane è stata trasportata inin codice rosso -, ma la ragazza sarebbe rimasta cosciente.