Cinque giorni per scoprire il mondo del cavallo e la Giostra del Saracino

(Di lunedì 12 agosto 2024) ARezzo, 12 agosto 2024 –perildele ladel. La Scuderia Pan organizza in occasione dell'edizione del 1 settembre un campeggio full immersion per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni. Si comincia lunedì 26 agosto per concludere venerdì 30 agosto. Gli allievi dormiranno in tende che saranno posizionate nel giardino recintato della scuderia. La sveglia sarà di prima mattina e dopo la colazione sotto il porticato comincerà l'avventura con pony e cavalli. Gli allievi saranno coinvolti nel dar da mangiare agli animali e nell'accompagnarli ai paddock. Saranno accuditi anche cani, gatti, conigli nani e anatre. Poi tutti in sella: quelli alla prima esperienza tenuti a mano da istruttori federali, gli altri invece saranno seguiti per migliorare le loro competenze.