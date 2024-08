Cina | Henan incidente in un cantiere causa 5 decessi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Zhengzhou, 12 ago – (Xinhua) – Cinque persone sono rimaste uccise in unavvenuto alle 20:51 di ieri sera in undella provincia centrale cinese dello, secondo quanto riferito oggi dall’ufficio per la gestione delle emergenze della citta’ di Changyuan. L’si e’ verificato nella sezione di Changyuan del Progetto di deviazione idrica da sud a nord. E’ in corso un’indagine sulle cause dell’. (Xin) Agenzia Xinhua