Chiariello svela | Mario Rui può finire fuori rosa De Laurentiis deve… | l’annuncio dell’esperto

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sono giorni caldi in casa Napoli. L’esperto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando la situazione tra le file azzurre. Manca sempre meno all’inizio del campionato, e il Napoli non ha ancora terminato il mercato. La situazione intravista contro il Modena appare molto critica, ancor più a causa dei pochi interpreti a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore ha già fatto sapere che la società deve intervenire sul mercato nelle prossime ore.del neo tecnico ha scosso la piazza, motivo per il quale il DS Manna è al lavoro per concludere alcune operazioni sia in entrata che in uscita. A destare preoccupazione, però, sono altri affari come quello legato aRui. Quest’ultimo, non è centrale nel progetto e starebbe cercando una nuova sistemazione altrove.