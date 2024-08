Centrosinistra Conte | mai con Renzi ha capacità demolitoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 12 ago. (askanews) – Non si fida di, "assolutamente no e non è una questione personale: non mi posso fidare di chi da tempo più che politica fa affari in giro per il mondo". Lo afferma il leader M5s Giuseppein una intervista alla Stampa. "La somma aritmetica poi non funziona: persone così invise portano qualche voto e ne tolgono molti di più" osserva ancora. "Il nostro dna – spiega – ci sponge a costruire questo progetto (l'alleanza alternativa alle destre, ndr) con la massima lealtà e spirito autenticamente unitario. Proprio per questo sarà impossibile offrire spazio a chi, negli anni, non ha mai mostrato vocazione unitaria ma soloe ricattatoria".