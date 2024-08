Caro Malagò lei questi Giochi li ha persi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 12 agosto 2024)Giovanni, le scrivo questa cartolina perché non ho capito una cosa: ma lei è presidente del Coni per esibire il suo ciuffo o per difendere lo sport italiano? Nel primo caso, mi associo alla schiera di giornalisti lecca-lecca che non perdono occasione per celebrarla e le faccio i miei più sentiti complimenti: anche questa volta ci è riuscito benissimo.