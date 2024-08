Caldo il record nell’orvietano | a Colonnetta toccati i 413 gradi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) ORVIETO – Per i 260 abitanti che vivono adi Prodo, frazione del Comune di Orvieto, è stata una domenica bestiale, meteorologicamente parlando. In questa località a metà strada tra il monte Peglia e la città del Duomo, la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato, alle 15,30 di ieri pomeriggio, una temperatura di 41,3. È ildi questa estate torrida che sta "regalando" temperature che si aggirano tra i 39 e i 40un pò in tutte le località umbre, in particolare nel centro-sud della regione. Temperature che si confermano anche a Terni, Arrone, Calvi dell’Umbria, Artigliano, Orvieto e Foligno. Ma anche a Città di Castello tanto per andare in Alto Tevere e a Passignano sul Trasimeno che oggi ha toccato i 40. A Perugia la colonnina di mercurio si è fermata a 38