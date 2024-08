Calciomercato Napoli un altro obiettivo azzurro di mercato non convocato per la gara ufficiale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo la mancata convocazione di David Neres per il match del campionato portoghese Famalicao-Benfica, arriva anche quella di Marco Brescianini per Frosinone-Pisa, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.Il centrocampista classe 2000, che si avvicina lentamente al