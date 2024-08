Calciomercato Empoli FATTA per l’ala offensiva Solbakken Ecco tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 agosto 2024), PRATICAMENTEper. D’Aversa ora ha un nuovo colpo in attacco L’ha acquistato Ola: esterno offensivo della Roma che ha accettato la proposta azzurra per essere protagonista in quella che sarà una vera e propria rincorsa alla salvezza per i toscani Secondo quanto riportato da Sky Sport, serve soltanto da capire