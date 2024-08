Calcio | Verona Kastanos Questa per me è una grande opportunità

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il cipriota: "Contro il Napoli entreremo in campo per fare la nostra partita".- "Io e Tengstedt siamo arrivati da pochi giorni, ci stiamo ambientando con i nuovi compagni di squadra. L'obiettivo per noi è sempre quello di fare il massimo in campo". Così, in conferenza stampa Grigoris Kastano