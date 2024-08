Bruno Vespa dopo le critiche su Egonu e Sylla | “So che sono italiane Ma devono integrarsi in un mondo razzista”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2024)è tornato sul commento rivolto a Paolae Myriamla vittoria della pallavolo femminile alle Olimpiadi 2024. Il giornalista le ha definite "nere" e ha parlato di integrazione, pur essendo le atlete nate in Italia. In un secondo tweet ha provato a chiarire quanto detto in precedenza.