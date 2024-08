Box Office ITALIA | Deadpool & Wolverine sopra i 14 milioni nel weekend

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 12 agosto 2024) Inè da poco passato un nuovodi cinema, ma il nome del film in testa al Boxnon è cambiato:! Il caldo estivo inizia a farsi sentire nel “Belpaese” e, nonostante la costante spinta del nuovo film Marvel Studios, gli incassi complessivi iniziano a crollare. Da giovedì a domenica, infatti, il botteghino nazionale ha segnato in toto quota 2,8di euro, ma questa di sicuro non è una novità, e di certo non preoccupante per il periodo. Ma veniamo ai numeri.. La nuova prima posizione diè valsa un incasso da 1,16di euro, con un calo discreto del 54% rispetto allo scorso. Complessivamente il film ha ora raggiunto quota 14(14,4per la precisione), ed è sempre più lanciato verso i 15