Biden e alleati europei ' l' Iran faccia un passo indietro'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna "chiedono all'di fare un". Lo si legge nella nota congiunta diffusa dopo la telefonata tra Joee i leadere i leader di Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna chiedono al regime di Teheran "di smettere di minacciare un attacco militare contro Israele" che avrebbe "gravi conseguenze per la sicurezza regionale". Glihanno anche espresso il loro sostegno "agli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza" e la liberazione degli ostaggi.