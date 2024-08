Banco Bpm 147 mln a Ivpc per realizzare il nuovo impianto eolico ad Aquilonia e Bisaccia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024)Bpm ha perfezionato un’operazione di finanziamento di 14,7 milioni di euro a favore diPower 10 “per supportare – si legge in una nota – i costi di sviluppo e costruzione delparcodiin provincia di Avellino”.Power 10, società parte diPower che a sua volta è detenuto dalla Holding Maluni (Gruppo Vigorito), è una promettente realtà campana, costituita nel 2007, impegnata nella produzione, distribuzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili nonché nella progettazione e realizzazione di impianti eolici. “Bpm – continua la nota – da tempo sostiene la crescita del GruppoPower: già in passato l’istituto di credito ha offerto il suo supporto per la costruzione dei parchi eolici di Forenza (Pistoia) e di Poggio Imperiale (Foggia).