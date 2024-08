Bambina e donna accoltellate a Londra un uomo arrestato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unadi 11 anni e unadi 34 sono state ferite in un accoltellamento avvenuto nel pieno centro di, nella zona dei negozi di Leicester Square affollata di turisti tra cui anche italiani, e l'aggressore è statodagli agenti. Lo riferisce su X la polizia di Westminster. Come hanno riferito testimoni oculari, lae lasono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell'arrivo dei paramedici che le hanno poi trasportate in ospedale in ambulanza, dopo momenti di paura in un'area molto affollata. La polizia ha affermato che non si conoscono al momento le condizioni dellae dellatrasportate al pronto soccorso. Mentre non si cercano altre persone per il fatto di sangue dopo che è statol'ritenuto responsabile dell'aggressione.