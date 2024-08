Autotrasporto la Cgia | Mancano 22 mila autisti Ed entro 10 anni in pensione la metà dei conducenti di tir

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si stima che in Italia siano almeno 22i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro. Un problema, purtroppo, che non riguarda solo il nostro Paese. In tutta Europa trovareda mettere alla guida di un Tir è diventata un’impresa quasi proibitiva. Stress, impegno fisico e orario di lavoro che si distribuisce lungo la gran parte della giornata hanno reso questa professione meno attrattiva di un tempo. Non solo, permane ancora una forte barriera all’ingresso; per mettersi alla guida di un Tir è necessario, per legge, conseguire la patente di guida professionale (Cqc) che ha un costo di migliaia e migliaia di euro che scoraggia, in particolare i giovani, a intraprendere questo mestiere. A fronte di queste criticità, non sono poche le aziende diche da qualche anno si stanno facendo carico di questo costo per facilitare le assunzioni.