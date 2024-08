Attività fisica in sicurezza i consigli del medico dello sport

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) - Caldo e afa possono far rinunciare all'in estate. Ma non è così. Massimo Capitani, direttore dell'Unità operativa complessa Medicinadell'Asl Toscana sud est, spiega con alcune raccomandazione come continuare ad allenarsi in. Che si pratichiiva a livello agonistico, oppure a carattere ludico - motorio, alcuni semplici accorgimenti possono fare la differenza soprattutto in condizioni di caldo intenso e umidità. “Il primoo è quello di scegliere un abbigliamento congruo all'realizzato con materiali che favoriscano la traspirazione ed acquistabili in negozi specializzati - spiega Capitani - Le classiche t-shirt, infatti, rischiano di impedire la traspirazione. L'iva all'aperto, in estate va praticata nelle prime ore del mattino o intorno al tramonto.