Atalanta | allenamento in vista del Real Madrid domani squadra in Polonia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024)mattutino per l’a due giorni dalla finale di Supercoppa Europea contro ilche si giocherà mercoledì a Varsavia. Prosegue dunque al Centro Bortolotti la preparazione dei nerazzurri indella partenza per ladi. Ladi Gasperini, dopo l’arrivo in terra polacca, sosterrà alle 17.30 una sessione dial National Stadium.indelinSportFace.