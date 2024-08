Appennino Reggiano 31enne muore cadendo da dirupo | poche ore prima il video su Facebook

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tragedia sull', sull'Alpe di Succiso. Valentina Fino, infermiera bolognese di 31 anni, è precipitata per oltre 100 metri in un canalone ed è morta. È scivolata sotto gli occhi del compagno mentre percorreva il sentiero Barbarossa in località Monte Casarola, nel Comune di Ventasso.oreaveva condiviso unsul suo profiloin cui si arrampicava agilmente su per la montagna, poi la tragedia.Nonostante l'allarme lanciato immediatamente dal compagno, purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarla. Laè deceduta per le fratture multiple riportate a seguito della caduta.