Ansia in gravidanza | come gestirla e quali sono i rimedi e le terapie possibili

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) Solo in Italia circa 90.000 donne in, con un’incidenza del 10-23%,colpite da. Numeri importanti quelli riportati dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Fondazione ONDA) che denunciaspesso il fenomeno dell’insia sottodiagnosticato dai medici ma anche sottovalutato dalle stesse donne. Una realtà, quindi, cui porre attenzione per aiutare chi ne soffre ad avere gli strumenti utili per affrontarla anche con l’obiettivo di superare stigmi intorno all’e a qualsiasi disturbo non di natura prettamente fisica che trova nei pregiudizi sullaun terreno particolarmente fertile. Iniziamo con il definire che cos’è l’, un termine spesso difficile da inquadrare anche perché ampiamente utilizzato.