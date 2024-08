Andrea De Bertoldi espulso da Fratelli d' Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - I Probiviri FdI hanno deciso, a quanto si apprende, l'espulsione dal partito del deputatoDe. In conseguenza, analogo provvedimento vale anche quanto al gruppo parlamentare alla Camera, dal quale il politico trentino aveva annunciato poche ore prima le dimissioni,, senza preavviso, dopo che un quotidiano aveva addirittura anticipato il verdetto dei Probiviri. È infatti almeno da aprile, viene riferito, che la Commissione nazionale di garanzia e disciplina FdI aveva avviato nei confronti di Deun procedimento "per motivi etici" conclusosi in queste ore e che - sottolineano le stesse fonti - avrebbe portato all'espulsione dal partito, "tra oggi e domani", del parlamentare. I rapporti tra Dee FdI sono andati deteriorandosi dalla fine del 2023.