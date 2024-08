Almanacco del 12 agosto

Leggi tutta la notizia su fremondoweb

(Di lunedì 12 agosto 2024) Venti consigli per celebrare la gentilezza, da mettere in pratica e tramandare ai nostri figli Non chiamare qualcuno più di due volte di fila. Se non risponde alla tua chiamata, presumi che abbia qualcosa di importante da fare. Restituisci i Continua L'articolodel 12proviene da Fremondoweb.