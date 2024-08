80 anni fa il sacrificio dei Martiri di Fiesole 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - Alla fine del mese di luglio del 1944, in mezzo a quel deserto di istituzioni e di legalità che seguì l'8 Settembre, gli Alleati avanzavano lungo la penisola e si apprestavano a liberare Firenze, nelle cui strade la Resistenza locale già da tempo aveva iniziato a contrastare il ripiegamento tedesco. Era arrivato così, anche per i carabinieri della Stazioni di Fiesole, il momento di impegnarsi clandestinamente nella lotta all'invasore nazista, e quindi di unirsi alle formazioni partigiane operanti nel capoluogo toscano per contribuire all'insurrezione popolare. Il loro compito era quello di assicurare un'adeguata copertura alla staffetta, ma il 28 luglio una pattuglia della Wehrmacht intercettò il carabiniere Sebastiano Pandolfo e il partigiano Riccardo Lunari.