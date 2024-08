31 Trofeo Nevio Maionchi Memorial Nilvio Maionchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Giornata da bollino rosso a Chiesina Uzzanese per il ’31°Nilvo’ con 39 gradi. Il primo acuto al mattino nella gara Allievi (115 corridori al via e 34 arrivati) del bolzanino Brandon Fedrizzi, campione italiano in carica, titolo vinto a Marginone poco più di un mese fa dal giovane della Forti e Veloci di Trento. La corsa con un circuito pianeggiante in avvio seguito da tre passaggi sulla salita di Montecarlo, si è decisa con la fuga dei primi cinque dell’ordine di arrivo, i quali hanno conservato 10 secondi sugli inseguitori. In volata il campione italiano si è imposto con sicurezza sul sempre bravo Gaggioli del Team Valdinievole. Ordine di arrivo: 1) Brandon Fedrizzi (C.C.