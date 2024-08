11 Agosto 2024 – Quattro Paesi Ue in soccorso di Atene per arginare gli incendi

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Unione europea ha annunciato lunedì chemembri invieranno vigili del fuoco in Grecia per affrontare un violentoo alla periferia della capitale, su richiesta di. L’Opec ha ridotto le previsioni per la domanda globale di petrolio. Secondo il suo rapporto mensile le proiezioni di crescita della domanda mondiale nelsono scese di 135.000 barili al giorno. È stata una guardia giurata a disarmare l’uomo che accoltellato una bambina di 11 anni e una donna di 34 a Leicester Square, piazza nel centro di Londra molto frequentata anche dai turisti. Frequenti pestaggi, sovraffollamento, nessuna razione di base. I palestinesi rilasciati hanno descritto all’Associated Press il peggioramento degli abusi nelle carceri israeliane, stipate di migliaia di detenuti dall’inizio della guerra a Gaza, 10 mesi fa.