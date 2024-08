Zelensky incendio a Zaporizhzhia radiazioni nella norma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Gli occupanti russi hanno appiccato unsul sito della centrale nucleare di. Attualmente, i livelli di radiazione sono. Tuttavia, finché i terroristi russi manterranno il controllo sulla centrale nucleare, la situazione non è e non può essere consideratale". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr, precisando che "fin dal primo giorno della sua conquista, la Russia ha utilizzato la centrale nucleare disolo per ricattare l'Ucraina, l'intera Europa e il mondo. Stiamo aspettando che il mondo reagisca, che l'Aiea reagisca", conclude