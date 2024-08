Volley femminile Italia-USA vale la medaglia d’oro | i probabili sestetti e le formazioni della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’affronterà gli USA nellaper ladel torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma oggi (ore 13.00) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale, capace di surclassare Turchia e Serbia con un doppio 3-0, dovrà inventarsi una grande magia per battere le Campionesse Olimpiche di Tokyo, che hanno regolato Polonia e Brasile nei due turni precedenti ad eliminazione diretta. Le vincitrici dell’ultima Nations League sono già certe di avere conquistato la primaa cinque cerchistoria, ma ora non vogliono fermarsi e puntano a centrare il bersaglio grosso e a fare risuonare l’Inno di Mameli come nemmeno la squadra maschile era riuscita a fare. Il CT Julio Velasco ha già giocato un atto conclusivo dei Giochi: lo perse ad Atlanta 1996 quando era alla guida dei Generazione dei Fenomeni, scottato dall’Olanda al tie-break.