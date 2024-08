Vite al limite | stasera la storia di Milla Clark

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 11 agosto 2024) Il giorno 4 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 4 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre ai problemi di obesità si trova anche ad affrontare la morte del marito proprio durante il suo percorso, ma rimane determinata ad andare avanti anche per i suoi cinque figli.al, la protagonista, ha 47 anni, vive a Fayetteville in Tennessee e all’inizio del suo percorso pesa 341 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà discreti risultati perdendo 70 kg per arrivare a 271 chilogrammi. Non un risultato tra i migliori, ma come detto sopra i problemi sono stati molteplici.