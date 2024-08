Violentissima esplosione si scava sotto le macerie | vigili del fuoco al lavoro senza sosta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Una violentasi è verificata all’interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. È accaduto in contrada Caranna, una zona rurale dove specie in estate molti turisti, attratti proprio dal fascino delle abitazioni tipiche dell’antica civiltà contadina della Valle d’Itria. A quanto pare, alla base dell’(poco dopo le 8.15) una fuga di gas. Scrive il sito locale Porta Grande come: “Al momento dell’all’interno si trovavano quattro persone”. >> Contromano in autostrada, schianto choc. Un uomo morto sul colpo, 28enne nell’auto ribaltata. La scoperta choc della polizia stradale sull’asfalto “Una coppia proveniente dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, proprietaria dell’immobile, e l’altra dalla provincia di Bari, ospite dei proprietari”. Una donna sarebbe in gravi condizioni, trasportata in codice rosso in ospedale.