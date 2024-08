VIDEO Italia-USA 3-0 volley femminile | la sintesi della leggendaria finale a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Siamo entrati nella storia, con una conclusione di Olimpiadi antologica. L’ha vinto la medaglia d’oro nel. Un capolavoro assoluto, di una squadra fortissima. Corona una carrieraanche Julio Velasco, che vince l’unica cosa che gli mancava in carriera. Le azzurre hanno annichilito gli Stati Uniti rifilando un imponente e impattante tre a zero senza storia. Una partita letteralmente dominata, mai in discussione dalla prima all’ultima battuta. Tre set quasi fotocopia, con gli errori dellene che si contano sulle dita di una mano e invece dall’altra parterete la confusione regnava sovrana. Le azzurre, all’alba di ogni parziale, hanno messo il piede sull’acceleratore e sono riuscite a mettere un margine di sicurezza tra loro e le statunitense. Una difesa eccezionale, un muro che toccava ogni pallone e le stampate impressionanti.