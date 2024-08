Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) NOTIZIARIO 11 08.24 ORE 18.20 PERCORRENDO VIA PONTINA: STRADA CHIUSA DIREZIONEPER INCENDIO TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA PRESTARE ATTENZIONE RIAMANENDO SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA DI PRATICA TRA LA VIA DEL MARE E VIA DI TRIGORIA DIREZIONE PONTINA SUL LITORALENO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA AURELIA CODE A PALIDORO TRA VIA DI SAN CARLO A PALIDORO E VIALE TRE DENARI DIREZIONEA MACCARESE SI RALLENTA IN VIA DEL BUTTERO ALTEZZA VIA DEL VERGARO DIREZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral