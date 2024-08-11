Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 15:30 (Di domenica 11 agosto 2024) NOTIZIARIO 11 08.24 ORE 15.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA Roma FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PARCO LEONARDO DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STATALE CASSIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LOCALITA FORCONE E SAN MARTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA CASSIA SI RALLENTA A SUTRI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VIALE DELLA STAZIONE DIREZIONE Roma Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 13:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 8+800 CIRCA, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL LAGO IN DIREZIONE MARINO. Servizio fornito da Astral. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO DA IERI E SOSTITUITO DA BUS, FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI A TARQUINIA LIDO UN FERRAGOSTO RICCO DI EVENTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 12:30 - PREVISTE NUMEROSE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU LARGO BOZZETTO E STRADE LIMITROFE. IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER UN INCIIDENTE AVVENUTO AL KM 431. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 12. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 11:30 - IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 11. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. IL SERVIZIO FERROVIARIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA PORTA SAN PAOLO-COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. romadailynews
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