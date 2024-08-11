Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 11:30 (Di domenica 11 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO BLOCCATO SULLA A1 FIRENZE-Roma PER INCIDENTE TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. SOSPESA LA LINEA FIRENZE-Roma A ORVIETO. IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, PARLIAMO DELLA FERROVIA METRomaRE, A PARTIRE DA DOMANI FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. IL SERVIZIO FERROVIARIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA PORTA SAN PAOLO-COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. PREVISTE NUMEROSE MODIFICHE ALLA Viabilità SU LARGO BOZZETTO E STRADE LIMITROFE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 10:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, PARLIAMO DELLA FERROVIA METROMARE, A PARTIRE DA DOMANI FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 09:30 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. BOLLINO ROSSO DUNQUE PER QUESTA MATTINATA DI DOMENICA 11 AGOSTO. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 09. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO DA IERI E SOSTITUITO DA BUS, FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 08:30 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. ORA GLI EVENTI A TARQUINIA LIDO UN FERRAGOSTO RICCO DI EVENTI. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 08. CI SPOSTIAMO A GAETA QUESTA SERA SI CONCLUDONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS DI PORTO SALVO. FINO ALLE 12 DI DOMANI PREVISTI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU LUNGOMARE CABOTO, PIAZZA VILLA DELLE SIRENE E VIA NETTUNO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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