Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 10:30 (Di domenica 11 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, PARLIAMO DELLA FERROVIA METRomaRE, A PARTIRE DA DOMANI FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. IL SERVIZIO FERROVIARIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA PORTA SAN PAOLO-COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. PREVISTE NUMEROSE MODIFICHE ALLA Viabilità SU LARGO BOZZETTO E STRADE LIMITROFE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 09:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI IN CRESCITA DAI GRANDI CENTRI URBANI VERSO LE LOCALITÀ DI MARE AL SUD E DI MONTAGNA A NORD. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO DA IERI E SOSTITUITO DA BUS, FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 08:30 - IL SERVIZIO FERROVIARIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA PORTA SAN PAOLO-COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. PER L’OCCASIONE, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN PIAZZA DELLE NAIADI E VIALE DELLE SIRENE. FINO ALLE 12 DI DOMANI PREVISTI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU LUNGOMARE CABOTO, PIAZZA VILLA DELLE SIRENE E VIA NETTUNO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 07:30 - UN INVITO DUNQUE A IDRATARSI E FARE PASTI LEGGERI PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO. BOLLINO ROSSO DUNQUE PER QUESTA MATTINATA DI DOMENICA 11 AGOSTO. PRUDENZA NELLA VELOCITÀ CHE VA SEMPRE MODERATA, UN INVITO ANCHE A NON USARE IL CELLULARE. RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PERÒ, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI DALLE 7 ALLE 22. romadailynews
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