Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 09:30 (Di domenica 11 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPOSTAMENTI IN CRESCITA DAI GRANDI CENTRI URBANI VERSO LE LOCALITÀ DI MARE AL SUD E DI MONTAGNA A NORD. BOLLINO ROSSO DUNQUE PER QUESTA MATTINATA DI DOMENICA 11 AGOSTO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PERÒ, IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI DALLE 7 ALLE 22. AD INTIMORIRE GLI AUTOMOBILISTI SONO ANCHE LE TEMPERATURE VICINE AI 40 GRADI. UN INVITO DUNQUE A IDRATARSI E FARE PASTI LEGGERI PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO. PRUDENZA NELLA VELOCITÀ CHE VA SEMPRE MODERATA, UN INVITO ANCHE A NON USARE IL CELLULARE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 08:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, PARLIAMO DELLA FERROVIA METROMARE, A PARTIRE DA DOMANI FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 07:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI IN CRESCITA DAI GRANDI CENTRI URBANI VERSO LE LOCALITÀ DI MARE AL SUD E DI MONTAGNA A NORD. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PERÒ, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI DALLE 7 ALLE 22. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 19:30 - 24 ORE 19. NOTIZIARIO 10 08. 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE CODE TRA VALLELATA NORD E APRILIA DIREZIONE PONTINA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA AURELIA UN CANTIERE MOBILE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E MALAGROTTA DIREZIONE CIVITAVECCHIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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