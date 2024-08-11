Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 08:30 (Di domenica 11 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, PARLIAMO DELLA FERROVIA METRomaRE, A PARTIRE DA DOMANI FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. IL SERVIZIO FERROVIARIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA PORTA SAN PAOLO-COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. ORA GLI EVENTI A TARQUINIA LIDO UN FERRAGOSTO RICCO DI EVENTI. QUESTA SERA TANTA MUSICA E COLORI CON IL “SUMMER HOLI” FESTIVAL, MENTRE GIOVEDÌ E VENERDÌ APPUNTAMENTO CON LO SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO. PER L’OCCASIONE, MODIFICHE ALLA Viabilità IN PIAZZA DELLE NAIADI E VIALE DELLE SIRENE. CI SPOSTIAMO A GAETA QUESTA SERA SI CONCLUDONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS DI PORTO SALVO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 07:30 - PRUDENZA NELLA VELOCITÀ CHE VA SEMPRE MODERATA, UN INVITO ANCHE A NON USARE IL CELLULARE. AD INTIMORIRE GLI AUTOMOBILISTI SONO ANCHE LE TEMPERATURE VICINE AI 40 GRADI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI IN CRESCITA DAI GRANDI CENTRI URBANI VERSO LE LOCALITÀ DI MARE AL SUD E DI MONTAGNA A NORD. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 19:30 - NOTIZIARIO 10 08. 24 ORE 19. 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE CODE TRA VALLELATA NORD E APRILIA DIREZIONE PONTINA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA AURELIA UN CANTIERE MOBILE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E MALAGROTTA DIREZIONE CIVITAVECCHIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 18:30 - NOTIZIARIO 10 08. 24 ORE 18. 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA AD APRILIA IN VIA NETTUNENSE CODE ALTEZZA PARCO DEI MILLE DIREZIONE PONTINA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA A SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO ALTEZZA VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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