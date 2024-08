Vasto incendio tra Baschi e Castiglione in Teverina | vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Terni, 11 agosto 2024 - Si è concluso alle ore 8 di questa mattina, 11 agosto, l’intervento deideldi Terni per spegnere ildi sterpaglia che era divampato train, in località Sant’Egidio. La chiamata è giunta alle ore 18 di ieri alla sala operativa di Terni. Sul posto da prima si sono recati idi Orvieto e la squadra boschiva con il direttore delle operazioni di spegnimento. Per domare le fiamme è intervenuta anche una squadra deideldi Orvieto e la squadra boschiva con il Dos. C’è volutaunadiper domare le fiamme, che a un certo punto hanno anche lambito un deposito di rotoballe. Il pericolo era proprio che il rogo si propagasse ulteriormente.