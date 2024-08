Vannacci | Brava Enogu ma ribadisco che i suoi tratti non sono italiani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - "contentissimo che la squadra italiana di volley abbia vinto e faccio i complimenti a tutte le atlete, anche a Paola Egonu che è una bravissima atleta, italiana. Non ho mai messo in dubbio la suatà, ma continuo a ribadire che isomatici non rappresentano la maggioranza degli". Cosi' all'AGI il generale Roberto, neo eletto al Parlamento Europeo da indipendente nelle file della Lega, dopo la conquista dell'oro da parte della nazionale femminile di volley ai Giochi Olimpici di Parigi. Allo stesso modo, spiega, "mi complimento con Ekaterina Antropova, anche lei è un'atleta di origine italiana". "Le nostre ragazze del volley hanno scritto la storia! Con determinazione, grinta e un cuore immenso, hanno conquistato l'oro olimpico, portando l'Italia sul gradino più alto del podio", ha scritto su X.