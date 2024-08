Un cinghiale dal nulla Andrea morto dopo lo schianto in moto l’impatto con l’animale non gli ha lasciato scampo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Arezzo, con lacontro unil 57enneCamaiti. Originario di Pieve Santo Stefano, la tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto lungo la provinciale 77, all’altezza dello svincolo di Pieve Santo Stefano sud della E45, la superstrada che da Orte raggiunge la Romagna. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Il sindaco, Claudio Marcelli, ha scritto un post sulla pagina istituzionale del Comune. >> “Adesso succede un casino”. Olimpiadi, l’annuncio di Imane Khelifla medaglia d’oro: l’Italia trema “Ancora una notizia che non vorremmo dare. Questa notte in un grave incidente è venuto a mancareera un nostro concittadino che sapeva farsi apprezzare per la sua gentilezza ed empatia. Fra le sue passioni la fotografia era quella alla quale teneva di più.