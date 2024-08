Udinese mercoledì la presentazione di Alexis Sanchez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Nella giornata di ieri, l’ha riabbracciato ufficialmente: un colpo importante per il club friulano, in cui il cileno è esploso come fenomeno mondiale tra il 2008 e il 2011, e in cui torna ora, alla soglia dei 36 anni, come punta di diamante del mercato estivo. Come comunicato dai bianconeri, ladel Nino Maravilla è fissata per le ore 12:30 di14 agosto presso l’Auditorium del Bluenergy Stadium.ladiSportFace.