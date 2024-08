Ucraina padre e figlio uccisi in un attacco russo | i soccorritori recuperano i corpi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Un uomo di 35 anni e suodi quattro anni sono rimastiin unavvenuto durante la notte nella regione di Kiev, in. Lo ha affermato il Servizio statale di emergenza in un post su Telegram come riferisce Ukrinform. Le immagini mostrano iin azione, alla ricerca della vittime. L'offensiva, che ha colpito soprattutto i sobborghi della Capitale, ha ferito anche altre tre persone, tra cui una tredicenne.