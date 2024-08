Ucraina attacca in Russia Putin sceglie l’uomo per fermare Kiev

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) (Adnkronos) – L’in, penetra nella regione di Kursk e consolida le proprie posizioni arrivando ad avanzare per 30 km nel territorio nemico, aprendo una nuova fase della guerra in corso da 2 anni e mezzo. Il nuovo scenario costringe lae Vladimira confrontarsi con una nuova realtà: la guerra, ora, è in casa. E il presidente russo deve prendere atto delle lacune dell’apparato difensivo, con le linee di coscritti – soldati di leva – e dei ceceni del battaglione Akhmat ‘bucate’ dalle forze di. Sui social e sui canali Telegram spuntano video che documentano i passi falsi della: colonne di mezzi bruciati, decine di soldati prigionieri. E’ passata quasi una settimana dall’inizio del blitz ucraino e la risposta russa fatica a svilupparsi in modo efficace.