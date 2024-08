Twente-Salisburgo Qualificazioni Champions League 13-08-2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 11 agosto 2024) La partita di andata si stava dirigendo verso una vittoria per 2-0 delprima che Michel Vlap segnasse su punizione al 91? regalando alun match di ritorno molto meno proibitivo. In realtà gli olandesi avrebbero anche potuto passare in vantaggio a inizio gara quando Mitchell van Bergen ha crossato per Daan Rots InfoBetting: Scommesse Sportive e